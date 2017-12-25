Балаково, Саратовская область, 25 декабря, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Традиционно рабочий год на Балаковской АЭС в Саратовской области завершается проведением конкурса профессионального мастерства на звание «Лучшая смена блочного щита управления (БЩУ)». Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, всего на атомной станции 20 таких смен, в каждой — по пять специалистов. Именно они управляют энергоблоками АЭС, следят за параметрами работы реакторного и турбинного отделений.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС «Мы увидели слаженную работу настоящих знатоков своего дела»

История «атомного» конкурса началась в декабре 2004 года. С тех пор ежегодно он проводится в несколько этапов — сначала отбор команд-участниц по итогам производственных показателей, затем — теоретическое тестирование по профильным вопросам (в этом году каждая смена ответила на 400 вопросов) и в финале — практическая часть, которая проходит на полномасштабных тренажерах БЩУ учебно-тренировочного центра, где четыре сильнейшие команды по очереди отрабатывают заданный сценарий.

Каждый год организаторы конкурса готовят новые, более сложные задания. На этот раз конкурсантам в течение 40 минут необходимо было устранить сразу четыре условные нештатные ситуации, возникшие в работе энергоблока. Команда экспертов во главе с первым заместителем главного инженера по эксплуатации Балаковской АЭС Юрием Свежинцевым оценивала работу смен блочного щита управления в комплексе: насколько быстро проведена диагностика и выбраны оптимальные пути устранения проблемы, насколько эффективно налажено коммуникативное взаимодействие коллектива, а также степень стрессоустойчивости команды.

«Мы увидели слаженную работу настоящих знатоков своего дела, — отметил Юрий Свежинцев. — И это радует, ведь обеспечение безопасной эксплуатации Балаковской АЭС зависит от профессиональных навыков оперативного персонала станции. Все четыре смены продемонстрировали не только высокий уровень профессионального мастерства, но и высокий уровень культуры безопасности».

В этом году лучший результат показала смена «А» энергоблока №2 в составе начальника смены блока атомной станции Бориса Ефимова, начальника смены турбинного цеха №1 Максима Суркова, начальника смены реакторного цеха №1 Дмитрия Лапшина, ведущего инженера по управлению реактором Андрея Трушина и ведущего инженера по управлению турбиной Сергея Галкина.

Так совпало, что именно смена-победительница будет работать на Балаковской АЭС в новогоднюю ночь, а это — дополнительная гарантия того, что в праздничные часы станция будет работать стабильно и надежно. Надо сказать, что оперативный персонал, на долю которого выпало новогоднее дежурство, примет ночную смену на час раньше обычного, чтобы их коллеги с предыдущей смены успели вернуться домой до боя курантов и встретить Новый год в кругу семьи. Это и есть — «атомное» братство.

Справка. Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом"(входит в крупнейший дивизион госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй — в 1987, третий — в 1988 и четвертый — в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.