Москва, 25 декабря, 2017, 13:11 — ИА Регнум. В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) сочли нарушением со стороны Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочки» РЖД) то, что пассажиру при переоформления ранее взятого билета на другой поезд приходится переплачивать, сообщает 25 декабря пресс-служба московского управления ФАС.

Petar Milošević Плацкарт

По закону пассажир имеет право переоформлять билет на другой поезд (до той же самой станции), уплатив за услугу кассовый сбор в размере 132 руб. Но в кассах ФПК в настоящее время требуют от пассажиров сдать старый билет и купить взамен новый. А этот проездной документ может стоить дороже.

«Таким образом, пассажир вынужден оплатить не только сбор за переоформление, но и возникшую разницу в стоимости указанных билетов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пассажир, которому нужно переоформить электронный билет, может вообще на месяц остаться без денег: на возврат уплаченных ранее за билет денег может уйти до 30 дней.

Напомним, ранее ФАС обязала ОАО «РЖД» сообщать информацию о пустых вагонах в онлайн-режиме.

Предписание было оформлено ФАС по итогам антимонопольного разбирательства в отношении РЖД и ее дочерней компании. Экономические субъекты подозревались в нарушении закона о защите конкуренции из-за установки монопольно высокой цены за предоставление грузовых вагонов потребителям.

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