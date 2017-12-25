Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 декабря, 2017, 12:37 — ИА Регнум. В Переславле-Залеском Ярославской области стартовал конкурс на стелу, расположенную на въезде в город. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Переславля.

Переславль-Залесский

Эскизный проект должен содержать идею, отражающую образное представление о городе Переславле-Залесском с учетом исторических, культурных, экономических особенностей и современных достижений, а также символы культуры и многовековой истории города.

Конкурс пройдет в 5 этапов. Прием работ пройдет до 8 января, а 15 января проекты будут выложены на портале «Управград», где состоится интернет-голосование. Победитель будет определен с 1 по 5 февраля, он получит грамоту и памятный подарок.

Подобный конкурс недавно проходил в Ярославле. Его проводила мэрия города, но губернатор области отменил его итоги и организовал повторный конкурс.