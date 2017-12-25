Ярославль, 25 декабря, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Банк ВВБ закрыл свой филиал в Данилове Ярославской области и в городе не осталось ни одного банка, который бы работал с юридическими лицами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области. Еще в апреле предприниматели Данилова жаловались бизнес-омбудсмену Ярославской области, что в городе есть лишь один банк, который работает с юридическими лицами — ВВБ, но недавно и он прекратил обслуживание клиентов. Теперь, чтобы осуществить платежи, бизнесмены ездят в Ярославль.

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«У нас даже Сбербанк не работает с юридическими лицами. В городе есть лишь один банкомат, к нему бесконечные очереди. Бизнесмену снять там наличку трудно и опасно. Мы еще в сентябре, когда губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов приезжал к нам, говорили, что одного банка ВВБ нам мало и просили открыть еще. Что уж говорить сейчас», — сказала корреспонденту ИА REGNUM глава городского поселения Данилов Наталия Косихина.

То, что проблема действительно стоит остро, причем не только для Данилова, подтвердил и региональный бизнес-омбудсмен.

«Проблема острая и касается многих муниципальных районов. Недавно на одной из федеральных площадок я уже поднимал этот вопрос, будем выносить данную проблему как системную на уровень федерального Уполномоченного Бориса Титова», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Жителям после закрытия банка ВВБ тоже стало гораздо труднее. Они оплачивают услуги ЖКХ в Сбербанке, но там не принимают показания счетчиков, и теперь даниловцы вынуждены звонить во все ресурсные организации, чтобы передать данные о количестве потребленного.