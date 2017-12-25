В Пентагоне поправили слова генерала США о надвигающейся войне
Вашингтон, 25 декабря, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Слова командующего подразделениями морской пехоты США генерала Роберта Неллера о неизбежности войны между США и Россией поправил 25 декабря представитель Неллера подполковник Эрик Дент, передает The Washington Post.
По его словам, генерал подразумевал предстоящую войну с КНДР.
«В действительности он упомянул, что наиболее вероятной точкой конфликта является Корейский полуостров. Но даже это крайне маловероятно в плане возникновения конфликта между двумя государствами», — пояснил Дент.
Отмечается, что заявление о том, что в фокусе внимания американских военных окажутся тихоокеанские регионы России, было сделано Неллером, чтобы вдохновить и мотивировать военнослужащих США.
«Мысль о войне способна подталкивать воинов к тому, чтобы тренироваться упорнее и повышать боеготовность», — сообщил подполковник.
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По его словам, профессиональный военачальник должен мотивировать солдат, моряков, летчиков и морпехов тем, что возможность возникновения конфликта высока и им придется принимать участие в боевых действиях.
«Неллер и другие говорят: «Хотите мира — готовьтесь к войне». Именно этого мы хотим и именно этим занимаемся», — добавил Дент.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Неллер сообщил солдатам, что их вскоре могут передислоцировать для участия в крупных сражениях, названных им «огромной дракой». В числе противников, с которыми предстоит сражаться американским морпехам, была указана и Россия. Кроме того, в соответствии с принятой в США стратегией национальной безопасности, Россия наряду с Китаем названы главными угрозами для США.