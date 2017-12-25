Ереван, 25 декабря, 2017, 11:56 — ИА Регнум. В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии движение автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации прекращено.

«Новости Владикавказа» КПП «Верхний Ларс»

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Республике Северная Осетия-Алания, запрет действует с полудня 23 декабря 2017 года до особого распоряжения.

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По данным ведомства на утро понедельника, наблюдается скопление автотранспорта в количестве 626 единиц техники (335 — большегрузный автотранспорт, 283 — легковой автотранспорт, 8 — автобусов). Силами спасателей на данном участке развернут пункт обогрева.

МЧС настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.