Ярославль, 25 декабря, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Кировский районный суд вынес решение, согласно которому Ярославский художественный музей должен выплатить жительнице Ярославля 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Artmuseum.ru Ярославский художественный музей

Сама же пострадавшая требовала 100 тысяч рублей. В исковом заявлении она указала, что при входе в музей в тамбуре оступилась и упала, получив травмы. В этот же день женщина обратилась в травмпункт больницы имени Н.В. Соловьева.

Ярославна сочла, что к падению привел недосмотр музейных работников, которые не обеспечили безопасное посещение музея: в тамбуре отсутствовало освещение, не было предупреждения о наличии ступеньки.

В суде потерпевшая рассказала подробности происшествия: в музей она пришла вместе с подругой, заходила первая, в тамбуре было темно, свет не горел. Сделав шаг, она оступилась и упала. К ней сразу же подошел охранник, стал выяснять, что произошло. Женщина поднялась с пола и вместе с подругой прошла в холл музея, села на диван. Рука у пострадавшей сильно болела и начала опухать, к ней подходили сотрудники музея, принесли лед, предлагали вызвать скорую помощь, однако женщина вызвала такси и поехала в травмпункт, где ей наложили гипс.

Женщина проходила длительное лечение и до настоящего времени ее здоровье не восстановлено полностью.

Представитель музея исковые требования не признал и настаивал на том, что в тот день в музее никаких происшествий не было. Посетительница музея получила травму руки несколькими днями позже, освещенность помещений художественного музея соответствует установленным нормам и правилам, а заявленные женщиной расходы на лечение не связаны с полученной травмой.

Тем не менее, выслушав все доводы, суд встал на сторону потерпевшей и частично удовлетворил ее требования.

В ходе заседания суду были представлены фото, на котором видно, что при входе в музей имеется небольшой тамбур со ступенькой.

«В тамбуре входа в музей отсутствует естественное освещение, поэтому ответчик обязан был обеспечить там искусственное освещение. Как следует из пояснений истицы, в тамбуре было темно, поэтому она не увидела ступеньку, оступилась и упала. У суда нет оснований не доверять пояснениям истицы, при этом со стороны ответчика не представлено доказательств, что в момент падения истицы в тамбуре работал светильник наружного искусственного освещения», — сказано в решении.

Суд постановил взыскать с Ярославского художественного музея в пользу жительницы Ярославля компенсацию морального вреда и расходы на лечение в размере 50 тыс рублей.