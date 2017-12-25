Чебоксары, 25 декабря, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В Чувашии произошла очередная авария с участием школьного автобуса. В салоне в момент ДТП находились 11 детей, после осмотра врачей они отпущены домой. Информацию об этом распространил минздрав Чувашии.

11.mchs.gov.ru Авария в Коми

По данным министерства, авария произошла в Чебоксарах сегодня, 25 декабря, в 07:53 часов на Марпосадском шоссе.

«Произошло столкновение школьного автобуса «Газель» и легкового автомобиля. В автобусе находились 11 человек, из них 9 детей. Дети были отсмотрены педиатром, пострадавших нет», — говорят в минздраве Чувашии, отмечая, что ситуация находится на контроле министерства.

Отметим, что 24 декабря в аварию в Коми попал автобус, который возвращался из Великого Устюга, из резиденции Деда Мороза. Он следовал по маршруту Великий Устюг — Чебоксары — Казань — Пермь. Авария произошла в ночь на 24 декабря в Сысольском районе республики.

«В три часа ночи туристический автобус, в котором находилось 49 человек, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Восемь взрослых, в том числе 68-летняя жительница Чуваши, а также четверо детей обратились за медицинской помощью. Шестерых из них госпитализировали», — говорят в чувашской полиции.

Причины аварии устанавливаются.

Отметим, в ноябре-декабре в республике произошёл ряд крупных аварий с участием пассажирского транспорта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря возле алатырского села Кувакина автомобиль «Тойота» выехала на встречную полосу движения и столкнулся со школьным автобусом. В автобусе находились 19 учеников 1−9-х классов окрестных сел и деревень, которые в сопровождении педагога направлялись на учебу в Кувакинскую школу. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратилась одна школьница: у неё разбит нос. Обстоятельства ДТП устанавливаются, предположительно, водитель «Тойты» уснул за рулем.

Ранее резонансное ДТП произошло 28 ноября в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей: столкнулись маршрутка и микроавтобус, где находились 10 школьников. В результате столкновения все дети, их педагог и оба водителя доставлены в больницы. После обследования врачей 10 детей и двое взрослых отпущены домой. Известно, что в автобусе были воспитанники БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»: детей везли из интерната в Чебоксары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев 2017 года в республике с участием автобусов произошло 89 ДТП. Это на 14% больше, чем было в январе — ноябре 2016 года.