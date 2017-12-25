Москва, 25 декабря, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в госкорпорацию Роскосмос, занимается созданием цифровой модели поверхности Земли. Об этом сообщил гендиректор РКС Андрей Тюлин, передают «Известия».

Роскосмос Проект Цифровая Земля

Проект «Цифровая Земля» будет реализовываться постепенно. На первом этапе будут готовы модели Крыма и Ростовской области.

В 2018 году разработчики планируют осуществить оцифровку территорий Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Хабаровского, Приморского и Краснодарского краев.

Цифровые карты будут составлены из спутниковых снимков с разрешением в один метр. Предполагается, что до 2020 года будут разработаны карты, покрывающие всю территорию России, а затем будет начата работа над оцифровкой остального мира.

«Мы создаем инструмент для продвижения возможностей российской группировки на очень конкурентном рынке, где господствуют иностранные игроки. Нам надо отвоевывать позиции», — сказал Тюлин.

По его словам, проект будет похож на Google Earth Pro. Он будет представлять собой платную версию, направленную на интересы бизнеса или госструктур.

Тюлин также добавил, что конкурировать с Google Earth будет сложно, но проект сможет составить конкуренцию крупнейшим геосервисам на российском рынке.