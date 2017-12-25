Роскосмос создаст аналог Google Earth
Москва, 25 декабря, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в госкорпорацию Роскосмос, занимается созданием цифровой модели поверхности Земли. Об этом сообщил гендиректор РКС Андрей Тюлин, передают «Известия».
Проект «Цифровая Земля» будет реализовываться постепенно. На первом этапе будут готовы модели Крыма и Ростовской области.
В 2018 году разработчики планируют осуществить оцифровку территорий Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Хабаровского, Приморского и Краснодарского краев.
Цифровые карты будут составлены из спутниковых снимков с разрешением в один метр. Предполагается, что до 2020 года будут разработаны карты, покрывающие всю территорию России, а затем будет начата работа над оцифровкой остального мира.
«Мы создаем инструмент для продвижения возможностей российской группировки на очень конкурентном рынке, где господствуют иностранные игроки. Нам надо отвоевывать позиции», — сказал Тюлин.
По его словам, проект будет похож на Google Earth Pro. Он будет представлять собой платную версию, направленную на интересы бизнеса или госструктур.
Тюлин также добавил, что конкурировать с Google Earth будет сложно, но проект сможет составить конкуренцию крупнейшим геосервисам на российском рынке.