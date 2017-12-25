Москва, 25 декабря, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В 2018 году из-за снижения ставки НДС могут подешеветь некоторые морепродукты и водоросли, такие как моллюски и морская капуста, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Ronile Ламинарии. Морские водоросли

Согласно подготовленному Минсельхозом документу, ставка НДС на моллюсков (устрицы, мидии и гребешки), а также водоросли (морская капуста) может быть снижена с 18 до 10%.

Это связано с тем, что фактически моллюски и морская капуста приравниваются к сельскохозяйственной продукции. По мнению экспертов, цены снизятся примерно на 8%. Кроме того, стоит ожидать роста вылова и продаж.

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, моллюски и водоросли могут быть внесены в список продовольственных товаров, утвержденный постановлением правительства № 908. В этот список входят наиболее популярные и социально значимые продукты.

Пресс-секретарь Минсельхоза Яна Перепечаева уточнила, что проект постановления еще согласовывается. Меру по снижению НДС принимают по просьбе рыбопромышленников.

В Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка уточнили, что в России ежегодно добывают порядка 10−15 тыс. тонн моллюсков. Примерно в том же объеме собирают и водоросли.

Средние розничные цены на маринованную морскую капусту составляют порядка 200 рублей за килограмм, на устрицы — около 800 рублей за килограмм, килограмм мидий стоит 650 рублей.