Донецк, 25 декабря, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Дату обмена пленными между Украиной и Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) назвал глава ДНР Александр Захарченко, сообщает 25 декабря «Донецкое агентство новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Обмен пленными между Донбассом и Украиной пройдет 27 декабря», — сказал Захарченко.

Напомним, в ноябре 2017 года лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили возможный обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной по формуле «74 на 306».

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После этого президент России провел переговоры с главой ДНР Александром Захарченко и экс-главой ЛНР Игорем Плотницким, которые подтвердили готовность участвовать в обмене пленными.

После этого, несмотря на усиленную подготовку к обмену, Киев неоднократно пытался сорвать обмен пленными. По словам представителя ЛНР Родиона Мирошника, Украина заявляет о «юридической чистке» людей, то есть некоторые люди якобы не могут быть переданы ДНР и ЛНР. Путин также отметил, что Киев стопорит процесс и постоянно изменяет списки, что оттягивает возможность обмена пленными.

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