Горно-Алтайск, 25 декабря, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета обнародовала информацию о причинах авиационного происшествия с самолетом Аэропракт А-33−011 RA-0818G в Республике Алтай, в результате которого в июне 2016 года погибли пилот (он же — барнаульский бизнесмен, владелец самолёта) и пассажир (усть-коксинский предприниматель).

МАК Установлены причины авиакатастрофы в Усть-Коксе

«Наиболее вероятно, катастрофа ЕЭВС самолета А-33−011 RA-0818G произошла из-за выхода ВС на режим сваливания с последующим переходом в штопор», — отсечают эксперты МАК.

По их мнению, вероятными факторами, способствовавшими данному ЧП, стало переутомление (рабочее время от момента первого взлета до авиапроисшествия составило более 13 часов) и отвлечение внимания пилота от контроля за скоростью полета.

В такой ситуации предотвратить гибель помогла бы установленная на самолете система спасения — парашютной быстродействующей БПС КС-700-О — но она не была подготовлена к полёту. Предохранительная булавка, позволяющая спасти экипаж вместе с самолетом при возникновении в полете аварийной ситуации при невозможности произвести аварийную посадку, не была вынута из затвора метательного механизма.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года в Республике Алтай произошло еще одно резонансное авиапроисшествие: 12 февраля авиакатастрофу на Телецком озере потерпел вертолет Robinson R-66. На его борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская, бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, бейсджампер Глеб Вореводин. Все они погибли.