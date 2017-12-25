Хабаровск, 25 декабря, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Нельзя развивать Дальний Восток, находясь за тысячи миль от него, — к такому выводу пришли дальневосточные эксперты — ученые, политологи, социологи, депутаты и общественники на прошедшей в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) экспертной сессии «Зелёная папка» для губернатора — мифы и реальность», передает корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Хабаровский край. Исток реки Амут из озера

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Организатором мероприятия, на котором ведущие эксперты Дальнего Востока высказали своё мнение относительно развития региона, выступило Российское общество политологов. Отчет о сессии опубликовал в своём блоге известный дальневосточный общественник, кандидат технических наук, доцент, член экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития Хабаровского края Олег Белозеров.

«Мы провели опрос, участниками которого стали 7 тыс. человек. В ходе опроса был выявлен довольно низкий процент степени удовлетворенности населения деятельностью местной власти. Только 30−35% жителей удовлетворены работой глав муниципалитетов. Резкое падение рейтинга отмечено в Солнечном и Вяземском районах Хабаровского края, не слишком хорошая ситуация в Ванино и Советской Гавани. Из самых острых проблем люди отмечают: рост цен, стоимость услуг ЖКХ, неудовлетворительное состояние дорог и прочее. Работу президента России 62% жителей оценивают как «хорошую или скорее хорошую». 21% поставили оценку «плохо или скорее плохо». Оставшиеся не смогли ответить», — рассказал руководитель регионального отделения Российского общества политологов, доктор политических наук Илдус Ярулин.

По мнению экспертов, 62% жителей региона, удовлетворенные работой президента, — довольно высокий стартовый показатель.

Рейтинг российского премьера Дмитрия Медведева у жителей Хабаровского края иной: 42,5% поставили оценку «хорошо или скорее хорошо», 30% считают работу премьера плохой. Остальные — «не знают».

Удовлетворенность качеством жизни в Хабаровском крае у 57% жителей довольно высокая — оценка «хорошо или скорее хорошо». 26% поставили оценку «плохо или скорее плохо», остальные затруднились ответить.

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Деятельность губернатора Хабаровского края положительно оценили 50% жителей, «двойку» главе региона поставили 28% хабаровчан, остальные затруднились с ответом.

Почему экономика региона не развивается и почему уезжают люди?

Свое видение ситуации изложил главный научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН Александр Демьяненко:

«Военно-промышленный комплекс не может быть локомотивом краевой экономики. Невозможно также развивать наукоемкие кластеры без создания достойных условий для проживания людей. Можно создать множество ТОРов и ТОСЭРов, раздать «дальневосточные гектары», но пока не будет критической массы резидентов, ни о каком развитии говорить не приходится. Кроме того, в край должны прийти не просто резиденты, а те компании, которые готовы кооперироваться между собой. Хабаровский край, как и любой субъект РФ, — не безнадежен. Необходимо просто правильно выявить конкурентные преимущества», — убежден учёный.

Доктор социологии, профессор ТОГУ, политолог Леонид Бляхер уверен, что не обойтись без доверия между бизнесом и властью:

«Для этого нужно иметь чёткие правила взаимодействия, которые не будут изменяться. В настоящее время это является очень серьезной проблемой. Ведь правила — это не «дом», а «дерево», которое нужно вырастить. Нуждается в смене также и модель менеджмента: «менеджер прибыли» должен прийти на смену «менеджеру убытка», — сказал Леонид Бляхер.

Ученым возразил было представитель фракции ЕР в Законодательной думе Хабаровского края Сергей Сокуренко, заявивший, что «в регионе не так все плохо, разговор бизнеса и власти ведется с 2015 года, и положительные примеры есть».

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«Людей абсолютно не волнует количество созданных ТОРов и ТОСЭРов. Людей волнует уровень их жизни. И этот уровень снижается всё последнее время. У людей нет доверия к действующей власти, так как большинство предвыборных обещаний так и не были выполнены. Статистика оттока населения — важнейший показатель. И пока от 4 до 6 тыс. человек каждый год будут уезжать в центральную часть страны, ни о каком развитии говорить не приходится. Совершенно очевидно, что Хабаровскому краю нужна принципиально другая кадровая политика», — заявила депутат Краевой думы от ЛДПР Елена Грешнякова.

Елену Грешнякову поддержал проректор ТОГУ по работе с молодежью и социальным вопросам Александр Мшвилдадзе. Он отметил, что 50% студентов университета — иногородние. Ребята приезжают из сел и поселков, где уровень жизни куда ниже, чем в Хабаровске. Пока ребята учатся в вузе — все в порядке. Но после окончания перед ними встает целый комплекс проблем: низкая оплата труда, отсутствие жилья и прочее. Решить все эти проблемы в регионе они не могут и уезжают в западные регионы, в Москву и Санкт-Петербург.

Эксперты сошлись во мнении, что необходимо уходить от глобализма и решать конкретные вопросы — создавать условия для малого бизнеса, для конкретных людей. Пока же настроения в регионе скорее пессимистичные.

В июне 2017 года общественник и ученый Олег Белозеров провел опрос 127 жителей края. На вопрос «Можно ли добиться справедливости законным путем?», 46% ответили «Нет, нельзя», только 16% хабаровчан считают, что добиться справедливости по закону можно, а 21% убеждены, что «можно, если очень сильно постараться».

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Олег Белозеров поднял еще один крайне важный для всего Дальнего Востока вопрос:

«Дальневосточная энергетическая компания — ПАО ДЭК — своими тарифами душит не только действующие предприятия и не дает развиваться новым, она душит и население. Ситуация вполне объяснима: одним из крупных акционеров ПАО ДЭК является компания с Кипра «АИМ Капитал СЕ». Доля же государственной и муниципальной собственности в ПАО ДЭК составляет всего 0,763%. А сколько судебных тяжб, в которые энергетики втягивают жителей Дальнего Востока по долгам 1−2-летней давности? Вот где градус социальной напряженности!» — сказал Белозеров.

Вообще, удивительно уже то, что фактически иностранная компания может одним движением рубильника обесточить всю дальневосточную армию. В 2016 году ПАО ДЭК грозило отключить объекты Минобороны в ДФО за долг 180 млн рублей. Но военные неожиданно встали на дыбы, обвинили энергетиков в грубом шантаже и признали долг только в размере 83 млн рублей. Сейчас в законности действий ДЭК разбирается УФАС.

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В заключение эксперты пришли к общему мнению, что тенденции в Хабаровском крае сегодня сложились весьма непростые. И, к сожалению, не прекращаются топорные попытки решить дальневосточные проблемы из Москвы.

«Способы решения проблем Дальнего Востока готовятся не на Дальнем Востоке. И это очень плохо», — подчеркнул Александр Демьяненко.

Как сообщало ИА REGNUM, представления московских чиновников о развитии Дальнего Востока сильно отличаются от представлений самих дальневосточников. Эти расхождения приводят к тому, что регион пустеет, люди из него уезжают, а те, которые еще не уехали, все чаще говорят о падении уровня жизни, многочисленных проблемах и отсутствии перспектив. В 2017 году регион покинули более 12 тыс. человек. Это не считая молодых людей, которые, отучившись в вузах в других регионах, там и остались, но продолжают быть прописанными в квартирах родителей и в статистику не попадают, формально считаясь «не уехавшими». Утверждения властей о «колоссальной нехватке рабочих рук в ДФО» только раздражают дальневосточников, которые не могут найти достойную работу. В числе причин, мотивирующих к отъезду, молодые люди называют невозможность сделать карьеру. Найти работу, которая приносила бы не только материальное, но и моральное удовлетворение.

Вопреки почти ежедневным заявлениям Минвостокразвития о многомиллиардных, а может уже и триллионных инвестициях, непрерывным потоком льющихся в экономику ДФО, власти Хабаровского края честно признают, что объем инвестиций в экономику региона сегодня рухнул ниже уровня 2010 года. Имеют место случаи, когда инвесторы, уже начавшие реализацию проектов, сталкиваются с всевозможными преградами и теряют миллионы рублей. Такое происходит с инвестиционными проектами в Хабаровске, где строитель торгового центра «Счастье» вынужден судиться с УФСИН, которое не хочет видеть торговый ценнтр рядом с тюрьмой, а современный жилой комплекс не хочет видеть поблизости от себя Хабаровская епархия. На Сахалине инвестор, уже потравиший на реализацию проекта в сфере животноводства 16 млн рублей, неожиданно, без объяснения причин, получил отказ от региональных властей.

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