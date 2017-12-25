Санкт-Петербург, 25 декабря, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Базовый тральщик Балтийского флота стал именным. Он назван в честь чувашского Новочебоксарска. Договорённость о переименовании достигнута рамках соглашения о шефских связях республики и соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Structure.mil.ru Базовый тральщик Балтийского флота стал именным

Отмечается, что базовый тральщик БТ-212 проекта 12 650Э Балтийского флота «приказано именовать базовым тральщиком «Новочебоксарск». Соответствующий приказ подписал главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Виктор Королев. По старой традиции команду для подшефного корабля станут формировать из матросов, призванных из этой республики.

«Договорённость о переименовании достигнута между командованием Балтийского флота и администрацией Чувашской Республики в рамках соглашения о шефских связях республики и соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы», — говорится в сообщении.

Стороны считают, что присвоение именного названия послужит «дальнейшему развитию шефских связей, повышению уровня военно-патриотического воспитания среди допризывной молодежи, сохранению и приумножению флотских традиций военных моряков».

В настоящее время на Балтийском флоте, помимо базового тральщика «Новочебоксарск», есть более 10 боевых кораблей, носящих название городов и республик России.

Напомним, в 2015 году был списан со службы пограничный сторожевой корабль «Чебоксары», который был одним из ходовых кораблей Балтийского пограничного отряда, нёс боевую вахту на самой западной границе России. В 1997 году администрация Чебоксар заключила договор о сотрудничестве с морской пограничной дивизией Калининградской группы войск, в соответствии с ним кораблю присвоили имя «Чебоксары». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче корабля в муниципальную собственность Чебоксар «для установки в качестве музейного экспоната». В настоящее время он находится в Балтийске. Для его транспортировки необходимо 20 млн рублей, которых в бюджете Чебоксар пока не нашлось. Более того, выяснилось, что городу могут выставить счёт за стоянку и обслуживание корабля в Балтийске.