Ярославль, 25 декабря, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Ярославле на официальном сайте мэрии появилась информация о том, что обязанности директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» исполняет Николай Труфанов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Напомним, прежний руководитель казенного учреждения Сергей Тихомиров ушел в отпуск на прошлой неделе, но, по всей видимости, из него уже не выйдет. Уволился и заместитель главы Агентства Виталий Кук.

В самом «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что к ним пока документы о назначении Николая Труфанова не поступали, сам он находится на утренней планерке в мэрии города.