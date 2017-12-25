Киев, 25 декабря, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Президентом украинской государственной компании «Укртрансгаз», занимающейся транспортировкой и хранением газа, назначен польский специалист Павел Юзеф Станчак, сообщает портал ZN.UA со ссылкой на источник в головной компании «Нафтогаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

По данным издания, назначение состоялось 23 декабря, контракт заключен сроком на год. Пока назначение задерживается из-за Службы безопасности Украины.

Станчак был выбран на должность президента компании наблюдательным советом «Нафтогаза» еще 8 августа. Уточняется, что СБУ задержала назначение из-за того, что руководители компании получают доступ к материалам, касающимся безопасности страны.

Ранее газотранспортную компанию возглавлял Игорь Прокопив, решением правления «Нафтогаза» (компании принадлежит 100% акций «Укртрансгаза») в марте 2017 года он был уволен из-за нарушений в сфере закупок.

Новый глава компании Станчак имеет инженерное образование, в области транспортировки газа работает более 25 лет.

Государственная компания «Укртрансгаз» занимается транзитом российского газа в европейские страны и поставками топлива украинским потребителям.