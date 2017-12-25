Москва, 25 декабря, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Предотвращение теракта, который террористы планировали провести в Санкт-Петербурге, — это пример реального взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Арестованы еще трое подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

Он отметил, что диалог с администрацией США идёт по каналам различных ведомств, «в том числе между спецслужбами», пишет РИА «Новости».

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Как сообщало ИА REGNUM, семь подозреваемых в причастности к подготовке теракта и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ были задержаны сотрудниками ФСБ 13 и 14 декабря в Санкт-Петербурге. По словам одного из них, теракт планировалось совершить в Казанском соборе 17 декабря. По данным ФСБ, все задержанные входили в законспирированную террористическую ячейку «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

17 декабря президент РФ Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу и поблагодарил его за помощь со стороны ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге. На следующий день Дональд Трамп передал благодарность Путина главе ЦРУ.

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Как заявил во время представления новой доктрины национальной безопасности США американский президент, теракт, жертвами которого могли стать тысячи человек, был сорван в том числе и благодаря передаче Москве сведений Центральным разведывательным управлением. По его мнению, этот пример показывает, как нужно совместно работать в противодействии терроризму.