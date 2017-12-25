Москва, 25 декабря, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что русофобская истерия, охватившая американский истеблишмент, приобрела уже параноидальный характер. Об этом он заявил 25 декабря в интервью РИА «Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять

Лавров отметил, что в отношениях между Россией и США, помимо застарелых проблем, в последнее время возникает ряд искусственно созданных.

«Главная из них — русофобская истерия, которая охватила вашингтонский политический истеблишмент и уже приобрела без преувеличения параноидальный характер», — сказал министр.

По словам главы МИД, проблема такого масштаба не только становится главным препятствием для развития отношений двух стран, но и провоцирует дополнительную напряженность на мировой арене.

Напомним, в конце января 2018 года власти США планируют опубликовать так называемый «Кремлевский доклад», в соответствии с которым будут введены санкции в отношении ряда бизнесменов и политиков, являющихся, по выражению авторов, «денежными мешками» Кремля.

Во избежание санкций авторы документа рекомендуют представителям элиты отстраниться от Кремля и дать ясный знак, что они являются независимыми субъектами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф считает, что холодная война в сравнении с новым этапом санкций будет представляться «детской забавой». Он также заявил, что возможное отключение российских банков от системы SWIFT является «иррациональным».