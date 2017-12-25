Грозный, 25 декабря, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Во время встречи в Грозном с руководством Чечни, любимый детский сказочный персонаж Дед Мороз подарил чеченскому лидеру Рамзану Кадырову безрукавку с вышитыми инициалами «Р.К.», а также присвоил ему звание «главного помощника по добрым делам». Об этом сообщил 25 декабря Рамзан Кадыров в своем Telegram.

Дед Мороз. Открытка СССР

«Он посетил грозненские школу и детский сад, поздравил детей и взрослых с Наступающим Новым годом! Из рук Деда Мороза дети получали подарки, а взамен дарили ему свои улыбки и рассказывали стихотворения», — рассказал Кадыров.

Лидер Чечни вместе с Дедом Морозом загадали главное желание — «мир во всем мире и счастье для всех детей на планете».

Кадыров отметил, что Дед Мороз похвалил Чечню за подготовку к Новому году, также глава Чечни сообщил, что уже 27 декабря на главной площади Грозного будет зажжена 52-метровая новогоднюю ель.

Напомним, 23 декабря стало известно, что аккаунт лидера Чечни в соцсети Instagram, через который он делал многие свои общественно-политические заявления, оказался недоступен. Вскоре стало известно, что аккаунт Рамзана Кадырова в соцсети Facebook также блокирован.

Отметим, что Instagram в 2012 году выкуплен Facebook. Обе соцсети находятся в американской юрисдикции. Также добавим, 20 декабря, министерство финансов США внесло Кадырова и ещё четверых граждан России в санкционный «список Магнитского».

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