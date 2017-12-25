Москва, 25 декабря, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Котировки нефти 22 декабря продолжили укрепление. Brent обновила 10-дневные максимумы на подходе к отметке $65, забуксовав в районе локального сопротивления $64,75. По итогам дня актив прибавил 0,62%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Основным фактором поддержки на рынке энергоносителей продолжает служить сокращение поставок через важный трубопровод в Северном море. Восстановительные работы продолжаются и могут завершиться раньше обозначенных изначально сроков», — полагает эксперт.

В этом случае Brent будет ждать фиксация прибыли, поскольку этот фактор сыграл немалую роль в недавнем подъеме котировок. С другой стороны, участники рынка отдают себе отчет в том, что перебои в поставках — явление временное, и потому масштабных распродаж, вероятно, удастся избежать.

«В США тем временем продолжается масштабное сокращение запасов сырой нефти, а темпы роста запасов бензина замедлились. Буровая активность после недавнего роста перешла в режим стагнации — на прошлой неделе число активных установок осталось без изменений», — отметил Мащенко.

Однако продолжающийся рост добычи продолжает выступать в качестве сдерживающей силы для цен. Если на предстоящей неделе минэнерго США снова сообщит о наращивании объемов производства черного золота на сланцевых месторождениях, это станет препятствием на пути к дальнейшему подъему Brent.

«C технической точки зрения котировкам, которые под конец торгов 22 декабря обосновались в районе $64,50, необходимо успешное тестирование зоны $64,75, которая откроет путь к $65.Однако для уверенной торговли выше этого уровня потребуются позитивные для рынка сигналы из США», — считает эксперт.

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