Кемерово, 25 декабря, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Активисты Новокузнецка вновь провели митинг против засилья угольных разрезов в Кузбассе. Судя по сообщениям сайта «Ваш город», протестная активность началась с осени, когда стало известно, что обладминистрация по ходатайству «Сибэнергоугля» отдала под угледобычу почти 2 млн квадратных метров сельхозземель. Все эти участки находятся вокруг деревень Костёнково, Ананьино, Апанас, Берёзово.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новокузнецк

«Как можно рядом с Беловским водохранилищем открывать разрез? Я понимаю, что им логистически выгодно, знаю, что они обрабатывают всех поодиночке, что вымогают деньги, чтобы закрывали глаза, но мы закрывать глаза не будем», — заявлял один из участников митинга.

В конце октября протестующим удалось добиться встречи с главой Новокузнецкого района Дмитрием Беспаловым и создания рабочей группы, в которую вошли активисты сельских поселений, депутаты, чиновники и общественники. Митингующие выдвинули требование увеличить санитарную зону у разрезов минимум до трёх-пяти километров.

«В данный момент нормативы по санитарным зонам составляют: от угольного отвала до жилой застройки — 500 метров, от границы угольного разреза до жилой застройки — 1000 метров. Надо полагать, что данные нормативы уже морально устарели. Особенно, когда многотонные БелАЗы шумят практически круглосуточно», — отмечает «Ваш Город».

В ходе прошедшего 24 декабря митинга протеста отмечалось, что пока взаимодействие с властью идёт тяжело, хотя положительные сдвиги, в виде отмены аукционов есть.

Сами чиновники считают, что протесты против угольных разрезов связаны не с защитой земель, а с попыткой расшатать ситуацию перед выборами. В частности глава Кузбасса Аман Тулеев, в своем выступлении на местном телевидении прямо дал понять что митинги эти — проплаченные, и люди выходят на них потому, что им нужно отрабатывать полученные деньги.

«Вы помните, с чего мы начинали? Люди на рельсах сидели. Все помните? Зарплату не получали по году и больше. Пенсии не было. Митинги, стучание касками, перекрытие транссибирского хода. И вот от сидения на рельсах, забастовок мы создали Кузбасс на сегодняшний день. Вот такой путь прошли — Кузбасс созидающий, Кузбасс мощнейший, Кузбасс — опора государства. И вот просто так вот сейчас очернить, ну нам нельзя позволять этим отморозкам так себя вести», — подчеркивал Аман Тулеев.

Примерно о том же самом изданию «МедиаКузбасс» заявлял ранее депутат Госдумы Владимир Мельник:

«Никто из шахтёрских коллективов, и, тем более, из семей горняков, не был на этих митингах и не поддерживает их. Кузбасс — угольный регион, и добыча угля — это благосостояние шахтёрских семей. Уголь — наш хлеб, наша жизнь».

Напомним, о том, что отсутствие преемника у Амана Тулеева может стать проблемой для региона, говорилось московскими экспертами на последнем заседании клуба «Регион». Очевидно, что его противники активизировались в попытке перехватить власть именно в тот момент, когда здоровье губернатора сильно пошатнулось.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, говоря о возможной смене власти в Кузбассе политолог Анатолий Савостин, в частности, напомнил:

«Боюсь, что борьба может в прямом смысле слова стать кровопролитной. Именно поэтому требуется особое внимание Кремля к ситуации в Кузбассе. Здесь надо готовить почву для смены власти, в идеале не против воли Тулеева, а совместно с ним. Удастся ли это — большой вопрос», — сказал политолог Анатолий Савостин.

Так что вполне возможно, что митинги эти могут оказаться преднамеренной попыткой обострить социальную и экономическую напряжённость перед выборами.