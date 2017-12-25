Южно-Сахалинск, 25 декабря, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Сахалинская область оказалась во власти мощного циклона, пришедшего со стороны Японского моря. По прогнозам синоптиков, в течение двух дней порывы ветра на острове будут достигать 20−25 м/сек, сообщает ИА Сахалин и Курилы.

Константин Трутовский. Пурга.1887

Вслед за спокойными выходными на остров пришли предновогодние снегопады. Циклон сформировался над акваторией Японского моря и устремился в юго-восточном направлении. Помимо снежных наносов, в регионе предупредили об опасности схода лавин и ураганном ветре — на побережье его порывы могут достигать 33−38 м/сек.

Температура ночная воздуха на севере острова упала до 12−17 градусов ниже нуля, на юге — до минус 10. Днём теплее: до минус 9 и минус 5 соответственно. Ожидается, что начиная с 27 декабря циклон начнёт терять силу — к 29 декабря метель сменят редкие осадки, а температура воздуха ночью не опустится ниже минуса 10.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за циклона закрыта паромная переправа Холмск-Ванино, так как по прогнозам штормовые волны могут достигать 8 м. Переправа закрыта до стабилизации метеоусловий, ожидается, что сообщение возобновят 30 декабря.