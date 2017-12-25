Париж, 25 декабря, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Французские учёные поставили под сомнение теорию происхождения Луны. Об этом сообщает Daily Mail.

Gregory H. Revera Луна

Учёные из Института геофизики Парижа составили компьютерную модель, в результате которой пришли к выводу, что существующая гипотеза происхождения Луны неверна.

Согласно основной гипотезе, Луна образовалась после столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя, размер которой был сопоставим с Марсом.

Французские учёные считают, что эта версия не объясняет минеральный состав Земли. По их мнению, после столкновения в мантии Земли должно содержаться больше кобальта и никеля, чем есть сейчас.

Согласно другой версии, после столкновения с Тейей Земля могла ещё столкнуться с небольшими космическими объектами, которые могли изменить минеральный состав земной мантии.

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