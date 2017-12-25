Донецк, 25 декабря, 2017, 09:37 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли три раза Донецкую Народную Республику (ДНР) в течение суток 24 декабря в нарушение «новогоднего» перемирия, сообщает пресс-служба ВС ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрелы

Согласно сообщению, украинские войска применяли минометы калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометы и стрелковое оружие. Под огонь украинской артиллерии попали населенные пункты Ясиноватая, Старомихайловка и Веселое. Отмечается, что обстрелы велись целенаправленно по позициям ополченцев.

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Также за сутки 24 декабря в Луганской Народной Республике (ЛНР) не было зафиксировано ни одного обстрела.

Штаб «АТО» зафиксировал два обстрела за прошедшие сутки: по позициям украинских военных в Авдеевке и населенном пункте Верхнеторецкий.

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Напомним, в ходе последней в 2017 году встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны конфликты договорились начать перемирие с 23 декабря в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Последнее перемирие было объявлено 25 августа перед началом нового учебного года. В течение нескольких недель было заметное сокращение числа обстрелов в регионе, однако после этого стороны вновь вернулись к прежнему режиму ведения огня.