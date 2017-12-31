Белгород, 31 декабря, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Жители Центрального федерального в преддверии Нового года чаще всего покупают в качестве подарка часы, ювелирные украшения и бижутерию, свидетельствуют данные аналитиков «Яндекс.Деньги».

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Также у жителей Смоленска, Белгорода, Старого Оскола и других городов пользовались популярностью электроника (телефоны, бытовая техника, гаджеты). На третьем месте — сувенирная продукция.

Четвёртое место поделили косметические принадлежности — парфюмерия и косметика, а завершают список товары для дома.

Аналитики «Яндекс» отмечают, что по сравнению с прошлогодними показателями, выросло количество покупок, совершенных через интернет. Особенно чаще стали покупать парфюмерию — онлайн-продажи выросли в 26 раз.

Кроме того, растут и средние чеки по разным категориям товаров, которые покупают перед Новым годом. Средний чек по всем категориям товаров вырос в1,5−2 раза. Суммы варьируются от 1,5 до 5,5 тыс. рублей.

Если сравнивать по категориям товаров, то на товары для дома средний чек вырос в 2,4 раза (до 5 590 рублей), на часы, ювелирные украшения и бижутерию — в 2,1 раза (до 6 420 рублей), на одежду, обувь и аксессуары — в 1,8 раза (до 1 160 рублей).

На детские товары стали тратить на 30% больше (средний чек — 3370 рублей), а на бытовую технику и электронику — на 20% (до 4730 рублей).

Уточняется, что аналитики изучили платежи пользователей через Яндекс.Кассу. Учитывались платежи с 11 по 19 декабря 2017 года и за такой же период годом ранее.