Пекин, 25 декабря, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Китай начнёт испытания крупнейшего в мире твердотопливного двигателя для ракет-носителей уже в феврале 2018 года, сообщает 25 декабря газета China Daily.

alexpgp Китайская ракета Куайчжоу

Главный конструктор крупнейшего производителя ракет в Китае, аэрокосмической промышленной компании CASIC Лян Цзицю рассказал, что диаметр двигателя будет превышать четыре метра, а подъемная тяга превысит 1 тыс. тонн.

До сегодняшнего дня крупнейшей твердотопливной ракетой в мире была разработанная в США корпорацией Orbital ATK, чей диаметр составил 3,7 метра.

Инженерам потребовалось преодолеть ряд технических ограничений, поскольку Китай никогда не разрабатывал настолько огромные и сложные твердотопливные ракеты, дополнительные проблемы возникли в связи с наличием существенных пробелов в знаниях о структуре, материалах и механизмах, отметил Лян.

Испытания компонентов двигателя к настоящему моменту были завершены, а инженерам удалось собрать полностью готовый к запуску образец.

Данный двигатель будет использовать в ракетах «Куайчжоу-21» и «Куайчжоу-31», которые являются моделями нового поколения, разработанными компанией CASIC.

Так, «Кайчжоу-21» будет способна выводить на низкую орбиту Земли 20-тонные космические корабли, а «Кайчжоу-31» и вовсе сможет справиться с 70-тонным грузом, продолжил Лян.

CASIC начала разработку кораблей семейства «Куайчжоу» в 2009 году в качестве дешевых ракет-носителей быстрого реагирования в рамках коммерческого рынка космических запусков. К настоящему моменту было запущено три ракеты: две «Куайчжоу-1» и одна «Куайчжоу-1А».

Вдобавок к государственным компаниям вроде CASIC, частные предприятия также ставят перед собой задачу выйти на коммерческий рынок космических пусков Китая. Так, пекинские OneSpace и LandSpace, а также шэньжэньская Link Space уже заявили о своих планах разработать и произвести собственные ракеты-носители.

22 декабря компания OneSpace провела успешное зажигание в провинции Цзянси первого ракетного двигателя, разработанного частной китайской фирмой.

Как отмечало ИА REGNUM, Китай всерьез намерен занять лидерство по количеству коммерческих запусков. Для этого власти Поднебесной обещают серьезные вливания в этот сектор. Первые фирмы уже получили 1,2 млрд юаней ($181,5 млн) на соответствующие разработки. Разработка ракет семейства «Куайчожу» также является приоритетной задачей.

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