Вашингтон, 25 декабря, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил себя борцом за праздник Рождества и «прекрасное» выражение «Merry Christmas». Руководитель страны в очередной раз раскритиковал местные СМИ и отдельные корпорации за то, что они не используют символику праздника в своей рекламе, а также избегают упоминания Рождества.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Президент США считает, что компании осознанно атакуют традиционные американские ценности.

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«Люди вновь гордо говорят: «Счастливого Рождества!» Я горжусь, что возглавил контрнаступление против нападения на это любимое, прекрасное выражение. Счастливого Рождества!» — написал Трамп в Twitter в ночь перед Рождеством.

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При этом оппоненты американского президента уверены, что не все американцы отмечают Рождество, так как в начале декабря есть множество праздников и у представителей других религий. Например, иудейская Ханука или гражданский Новый год.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 декабря, президент США Дональд Трамп поздравил с наступающим Рождеством военных страны и пожелал им «очень-очень счастливого Рождества».

«Мы вновь с гордостью говорим: «Счастливого Рождества! У нас будет отличный год, невероятный год», — сказал Трамп.