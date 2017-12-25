Вашингтон, 25 декабря, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Компания Google опубликовала список самых популярных в США автомобилей 2017 года, он составлялся на основе запросов пользователей, список был опубликован 25 декабря на портале «Автоновости дня».

Ford

Первое место заняла компания Ford, пользователей из США более всего интересовали автомобили этого производителя, а именно — модели F-150, Explorer и Escape.

На втором месте оказался такой бренд, как Lexus, больше всего запросов относилось к автомобилям RX, IS и LS. Издание отмечает, что в США эта японская люксовая марка является самой популярной.

На третье место гигант интернета поставил южкнокорейскую компанию Kia, больше всего запросов пользователей относилось к таким моделям бренда, как Optima, Sorento, Soul и Sportage.

В десятку самых популярных марок также вошли: Toyota, Honda, Buick, Acura, Tesla, Hyundai и Dodge.

Напомним, ранее СМИ опубликовали список самых популярных в России кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей. На первом месте оказался Volkswagen Tiguan, вторую строчку рейтинга занял Nissan Juke, третью — Mazda CX5. Четвертое и пятое места достались Skoda Yeti и Chevrolet Niva.