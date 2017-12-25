Пекин, 25 декабря, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Решить ситуацию вокруг Северной Кореи можно только путём диалога. Ни одна из сторон конфликта не должна вставать на военный путь для урегулирования отношений. Такое мнение высказал посол Китая в России Ли Хуэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

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По его словам, военные действия лишь усугубят проблемы и приведут к серьёзным последствиям.

«Корень проблемы Корейского полуострова заключается в отсутствии взаимного доверия», — считает китайский дипломат, поэтому для её решения требуется «одновременное лечение и причины, и симптомов заболевания».

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«Нельзя действовать грубой силой, и нельзя действовать в одиночку, каждая из сторон должна сохранять выдержку. США и Южная Корея должны продемонстрировать искреннее желание начать диалог», — заявил посол.

По его словам, разрешить ядерную проблему Корейского полуострова можно только, двигаясь «навстречу друг другу», пишет РИА «Новости».

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Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время администрация главы США гораздо активнее готовится к возможному силовому решению проблемы Корейского полуострова. Сейчас минобороны США разрабатывает план нанесения удара по КНДР. При этом, как заявлял 20 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон, давить на Северную Корею США продолжат, пока та не согласится на переговоры, предполагающие её отказ от ее ядерной программы.

Напомним, 22 декабря Совбез ООН единогласно принял новую резолюцию по усилению санкционного давления на Северную Корею. Это связано с очередными недавними испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». В частности, вводятся дополнительные ограничения на поставки в эту страну сырой нефти, а также продуктов нефтепереработки, ограничивается импорт в Северную Корею промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.