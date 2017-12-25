Вашингтон, 25 декабря, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» режиссера Райана Джонсона смог собрать в прокате США во второй уик-энд показов около $68,5 млн, таким образом, общая сумма сборов в США уже превысила $365 млн, об этом 25 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Дарт Вейдер. Звездные войны

Что касается мировых сборов, то прокат восьмой части саги в кинотеатрах вне США принёс своим создателям уже более $380 млн.

Таким образом, общемировая касса этой картины составила более $745 млн. Она стала самым кассовым фильмом 2017 года в Дании и Швеции, что касается кинорынка ЕС, то она заняла четвертое место.

Вторую строчку в кассовом рейтинге США за прошедшие выходные (22−24 декабря 2017 года) заняла лента «Джуманджи: Зов джунглей», ей удалось заработать $34 млн, общие сборы фильма составили более $50,6 млн.

На третьей строчке оказался фильм «Идеальный голос 3», в первые выходные показа он собрал $20,4 млн. Четвертое и пятое места заняли картины «Величайший шоумен» ($8,6 млн, общие сборы — $13,2 млн) и «Фердинанд» ($7,05 млн / $26,5 млн).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что бюджет фильма Райана Джонсона «Звёздные войны: Последние джедаи» составил $250 млн. Это означает, что лента при меньших затратах уже принесла компании Disney больше, чем фильм «Лига справедливости», итоговые общие сборы которого составили $675 млн (при бюджете $300 млн).