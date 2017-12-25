Москва, 25 декабря, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Немецкий концерн Siemens не смог в суде доказать обман своей дочерней структуры — компании «Сименс технологии газовых турбин», со стороны структур корпорации «Ростех» — ОАО и ООО «Технопромэкспорт», говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Siemens Pressebild Турбина «Сименс»

Суд отказал Siemens в удовлетворении иска. В определении говорится, что немецкая компания заявила об обмане: при заключении контракта «Технопромэкспорт» обманул поставщиков и решил «под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове закупить необходимое оборудование и на самом деле использовать его на территории Крыма».

То, что компания «Сименс технологии газовых турбин» имела, по версии истца, неправильное представление о природе и предмете контракта, доказать не удалось. Также не было представлено доказательств, что компании-ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, а также других обстоятельствах, которые повлияли на решение заключить контракт.

Кроме того, суд не удовлетворил встречный иск «Технопромэкспорта». В нем речь шла об оспаривании пунктов контракта, которые «противоречат запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету РФ». То есть о пунктах, которые, по заявлению Siemens, были включены в контракт с целью избежать нарушения санкций Евросоюза.

Всего в Арбитражный суд Москвы было подано два иска от немецких компаний — один от концерна Siemens, второй от совместного предприятия Siemens и «Силовых машин» — «Сименс технологии газовых турбин». Оспаривается договор о поставке газотурбинных установок от марта 2015 года, его заключили «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО «Технопромэкспорт».

Второй контракт, заключенный в октябре 2016 года, был о перепродаже этих турбин ООО «Технопромэкспорт». Немецкий концерн рассчитывал на возврат своего оборудования и был готов вернуть российской стороне €150 млн, которые были за него получены.

Встречный иск подали ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Напомним, летом 2017 года разгорелся скандал вокруг поставок в Крым газотурбинного оборудования. После сообщения СМИ о том, что на полуостров прибыли газовые турбины модели SGT5−2000E, предназначенные для установки на ТЭЦ в Севастополе и Симферополе, компания Siemens обратилась в суд.

Производитель запретил устанавливать свое оборудование в регионе в связи с санкциями, однако турбины были перепроданы и попали в Крым со вторичного рынка. При этом, как пояснил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, «Технопромэкспорт» выполнил предусмотренные законом требования.

Представители Siemens потребовали наложить арест на турбины. Обе структуры «Ростеха», участвовавшие в продаже оборудования на вторичным рынке, подали встречные иски, потребовав признать спорные пункты контракта недействительными.