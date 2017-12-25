Пекин, 25 декабря, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Власти Китая выпустили новую дорожную карту по регуляции сферы коммерческих беспилотников, согласно которой, их планируемый объем рыночной стоимости должен вырасти на 40% к 2020 году, достигнув 60 млрд юаней ($9.1 млрд), сообщает 25 декабря газета «Жэньминь жибао».

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К 2025 году рыночная стоимость данного сектора должен будет утроиться, достигнув 180 млрд юаней, говорится в дорожной карте Министерства промышленности и информатизации КНР.

Данные расчеты оказались существенно выше прогнозов китайской консалтинговой группы iResearch, которая полагает, что объем рыночной стоимости коммерческих беспилотников в Китае моет достичь только 75 млрд юаней к 2025 году.

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Прогнозы министерства основаны на стремительном росте промышленного производства беспилотников в Китае, который наблюдается в последние несколько лет благодаря расширению сфер применения дронов. Так, в частности, они применяются в сфере научных исследований, картографии, а также в рамках индивидуального использования частными лицами.

По информации министерства, Китай играет ведущую роль в мировом производстве потребительских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Оно намерено взять под контроль унификацию управления данного сегмента промышленности с целью наращивания конкурентоспособности Поднебесной в этой сфере. Также власти будут усиливать помощь ряду ведущих китайских производителей дронов да 2020 года.

Отмечается позитивная тенденция к наращиванию использования беспилотников в сфере сельского хозяйства, мониторинга погодных условий и развлечений. Тем не менее, использование дронов представляет угрозу гражданской авиации и безопасности пассажиров, вызывая ряд неприятных инцидентов.

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Так, в конце апреля 2017 года четыре дрона незаконно влетели на территорию международного аэропорта города Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая. В связи с этим 58 рейсов вынуждены были сесть в других аэропортах, а четыре — вернуться к месту вылета. Еще множество рейсов просто были отменены.

Напомним, что согласно современному китайскому законодательству, с 1 июня в2017 года, гражданские дроны не должны весить более 250 граммов и обязаны быть зарегистрированы за настоящими именами владельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай впервые испытал дронов для вызова искусственных осадков в засушливых регионах.