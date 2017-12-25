Украинский солдат бежал в Россию из-за «неуставных отношений»
Брянск, 25 декабря, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Военнослужащий по контракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратился к российским пограничникам на пункт пропуска в Брянской области с просьбой предоставить ему статус беженца. Причиной такого обращения военный назвал неуставные отношения в подразделении украинской армии, сообщает 24 декабря пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
По словам гражданина Украины, он самовольно оставил свою воинскую часть, где проходил службу по контракту.
«Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
В пограничном управлении ФСБ РФ по Брянской области отметили, что вопрос о предоставлении статуса беженца военнослужащему сопредельного государства будет решаться уполномоченными на то властными органами РФ.
Генеральный штаб ВСУ, в сою очередь, это сообщение российского пограничного ведомства опровергает.
«Сведения, что якобы украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, — не соответствует действительности», — заявили в Генштабе ВСУ.
Напомним, 19 сентября ИА REGNUM сообщало, что из украинской армии дезертировали четверо военнослужащих. Солдаты, самовольно оставившие расположение военной части, служили в 10-м батальоне 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, базирующейся в населенном пункте Золотое.
Ранее, 3 июня 2017 года, четверо солдат ВСУ дезертировали из военной части за одни сутки. Все военнослужащие были из 24-й бригады ВСУ.
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