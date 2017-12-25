Брянск, 25 декабря, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Военнослужащий по контракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратился к российским пограничникам на пункт пропуска в Брянской области с просьбой предоставить ему статус беженца. Причиной такого обращения военный назвал неуставные отношения в подразделении украинской армии, сообщает 24 декабря пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По словам гражданина Украины, он самовольно оставил свою воинскую часть, где проходил службу по контракту.

«Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В пограничном управлении ФСБ РФ по Брянской области отметили, что вопрос о предоставлении статуса беженца военнослужащему сопредельного государства будет решаться уполномоченными на то властными органами РФ.

Генеральный штаб ВСУ, в сою очередь, это сообщение российского пограничного ведомства опровергает.

«Сведения, что якобы украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, — не соответствует действительности», — заявили в Генштабе ВСУ.

Напомним, 19 сентября ИА REGNUM сообщало, что из украинской армии дезертировали четверо военнослужащих. Солдаты, самовольно оставившие расположение военной части, служили в 10-м батальоне 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, базирующейся в населенном пункте Золотое.

Ранее, 3 июня 2017 года, четверо солдат ВСУ дезертировали из военной части за одни сутки. Все военнослужащие были из 24-й бригады ВСУ.

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