Лондон, 25 декабря, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Издание Mirror 24 декабря напомнило читателям о том, что британцы игнорируют на рождественских концертах тот факт, что песня Jingle Bells была написана вовсе не к Рождеству.

Йожеф Рипль-Ронаи. Рождество. 1910

Оказывается, данная песня изначально создавалась на День благодарения. Издание указывает на то, что в течение всего праздничного периода она исполняется без одного из куплетов.

Песня была написана в 1857 году Джеймсом Пирпоном. Она является американской классикой, изначально, когда автор придумал её, он дал ей название One Horse Open Sleigh.

Издание The Guardian также напомнило, что существует и другой вариант песни, в котором упоминается некая «Фанни Брайт», которая, как справедливо указывает издание, явно не является Санта-Клаусом.

Существует предположение, что Jingle Bells когда-то использовалась в качестве песни для школьников, но некоторые люди посчитали, что она для этого слишком специфична.

Напомним, в Великобритании Рождество является очень популярным семейным праздником, его отмечают католики, лютеране и протестанты. Основание празднования Рождества в Великобритании связывают со святым Августином.