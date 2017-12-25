Москва, 25 декабря, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Сегодня, 25 декабря, президент России Владимир Путин проведет встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы РФ, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Эта встреча с руководством Совета Федерации и Госдумы, а также с профильными комитетами двух палат проводится ежегодно перед новогодними праздниками.

На встрече будут подведены итоги деятельности парламента России.

Также речь пойдет об актуальных вопросах законопроектной деятельности.

Кроме того, планируется обсудить приоритетные задачи Совета Федерации и Госдумы РФ на будущий 2018 год.

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