Москва, 25 декабря, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Перед длинными выходными (22 декабря) торги по нефти завершились ростом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В первой половине дня торгов цена на Brent снижалась до отметки $64,36, во второй — восстановилась до $65,26.

lalabell68 Нефть

Нефтяной рынок поддержали комментарии главы Минэнерго РФ Александра Новака, который заявил, что за счет соглашения ОПЕК+ к концу 2017 года удалось сократить переизбыток запасов нефти в мире в два раза, до 140 миллионов баррелей.

Согласно еженедельным данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю не изменилось и составило 747 штук, количество газовых установок выросло на одну единицу, до 184 штук. Отчет не оказал заметного влияния на динамику нефтяных котировок.

Торги по Brent на бирже ICE закрылись 22 декабря на отметке $65,25. Покупатели держат курс к уровню 65,80 (максимум 12 декабря). Рост котировок сдерживается ожиданием запуска трубопровода Forties в Северном море.

Пятничный минимум 64,36 выступит поддержкой на вторник, 26 декабря, потому что 25 декабря биржи США, Великобритании, Европы и ряда азиатских стран закрыты в связи с празднованием Рождества.

Напомним, 22 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,53%, до $65,25 за баррель, WTI — на 0,18%, до $58,36 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $62,63 за баррель.

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