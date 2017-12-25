Москва, 25 декабря, 2017, 07:08 — ИА Регнум. В последний день недели (22 декабря) торги по курсу рубля завершились повышением против иностранных валют. За две недели он вырос к американскому доллару на 1,4%, до 58,37%, к евро — на 0,73%, до 69,22%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Рубль находится в фазе укрепления из-за налогового периода и дорожающей нефти. Перед длительными выходными курс доллара снижался до 58,19 руб., курс евро — до 68,93 руб.

Пик налогового периода приходится на 25 декабря. Баррель Brent подорожал до $65,01. Несмотря на снижение активности участников рынка в преддверии рождественских праздников, на Московской бирже объемы сохранились на среднем уровне.

Сегодня, 25 декабря, биржи США, Великобритании, Европы и ряда азиатских стран закрыты в связи с празднованием Рождества.

Из-за праздника торги на Московской бирже будут проводиться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY).

Учитывая, что сегодня закрыты валютный рынок Форекс и рынок нефти, можно предположить о движении рублёвых пар в ограниченных диапазонах. Для пары доллар/рубль диапазон составляет 58,10—58,55 руб., евро/рубль — 68,95—69,70 руб.

Напомним, 22 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 8 коп. (-0,15%), до 58,37 руб., курс евро — на 18 коп. (-0,26%), до 69,22 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,4 млрд (0,00%), евро/рубль — 305,1 млн евро (-42,25%).

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