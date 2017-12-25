Пекин, 25 декабря, 2017, 06:44 — ИА Регнум. Курс юаня продолжает укрепляться, несмотря на все прогнозы. Начало новой рабочей недели «вдохнуло» в китайскую валюту еще 138 базисных пунктов, сообщает 25 декабря агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Центральный паритетный курс национальной валюты Поднебесной прибавил еще 138 базисных пунктов, достигнув отметки 6,5683 юаня за доллар США.

Укрепление смотрится еще более впечатляющим, учитывая, что 21 декабря юань прибавил еще 271 базисный пункт, что не могло быть омрачено незначительным ослаблением на 26 базисных пунктов 22 декабря.

Таким образом, за последние три рабочие дня юань «нарастил» 383 базисных пункта, значительно перешагнув за границы отведенного ему коридора 6,6—6,7 юаня за доллар.

Напомним, что некоторые эксперты были уверены, что юань завершит год по аналогии с концом 2016 года, не выйдя за рамки вышеуказанного коридора. Однако, пока не похоже, что юань хочет оставаться в указанных рамках. Тем не менее до конца года еще есть время, чтобы всё резко поменялось.

Напомним, что всеобъемлющая финансово-экономическая реформа продолжается в Китае с 2015 года. В ее задачи также входит усовершенствование методики расчета курса национальной валюты КНР.