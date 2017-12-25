Копенгаген, 25 декабря, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Новая тюрьма неподалеку от датского города Гундслев претендует на звание самого комфортного в своем роде учреждения в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

AlexVan Тюрьма

На строительство тюрьмы Сторстрём ушло $160 млн. В ней предусмотрены церковь, комнаты для молитв, помещения для занятий спортом и общие комнаты.

Учреждение может принять до 250 заключенных. Возле здания разбиты сад и огород.

Площадь камер — 3,7 квадратных метра. Каждая камера оснащена телевизором с диагональю 56 см и холодильником, в ней есть ванная, большое окно и шкаф.

Строили комплекс на протяжении пяти лет. Как пояснили авторы проекта, условия в Сторстрёме призваны поддерживать умственное и физическое состояние заключённых. Кроме того, работа в таком учреждении должна стать приятной и для персонала.