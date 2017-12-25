Гуанчжоу, Китай, 25 декабря, 2017, 04:56 — ИА Регнум. Самый больший в мире самолет-амфибия AG-600 совершил свой первый полет в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 24 декабря агентство «Синьхуа».

Alert5 AG-600

Самолет-амфибия AG-600 под кодовым названием «Куньлун» покинул в 9:39 аэропорт Цзиньвань города Чжухай. Его полет продлился около часа.

«Первый полет этого самолета поставил Китай в один ряд среди немногих стран, способных создавать большие самолеты-амфибии», — заявил главный конструктор AG-600 Хуан Линцай.

ЦК Компартии Китая и Госсовет КНР поздравили всех принимавших участие в создании самолета, включая представителей министерства промышленности и информатизации КНР, а также Администрации гражданской авиации КНР и Китайской государственной авиационной компании (AVIC).

В поздравительной телеграмме по случаю успешного первого полета говорится о совершении огромного прорыва в развитии самолетов специального назначения, осуществленного вслед за первым полетом китайского реактивного пассажирского лайнера C919, успешно состоявшимся в мае 2017 года.

Название «Куньлун» дано самолету за высокие ожидания, где «кунь» означает огромную мифическую рыбу, а «лун» — дракона.

«Разработка самолета заняла восемь лет. Она стала результатом работы нескольких поколений китайских авиаторов», — заявил Хуан.

Длина самолета составляет 36,9 метра. Он оснащен четырьмя разработанными целиком в Китае турбовинтовыми двигателями, отмечает компания-разработчик AVIC. Создание двигателей в течение длительного времени было ключевой проблемой, стоявшей перед проектом.

Максимальная грузоподъёмность составляет 53,5 тонны, а крейсерская скорость может достигать 500 км/ч. На одном баке самолет может находиться в воздухе до 12 часов.

Самолет изначально разрабатывался как самый большой в мире самолёт-амфибия. Ключевой сферой его применения станет спасение на воде, борьба с лесными пожарами и морской мониторинг.

Самолет может нести на борту до 50 пассажиров во время поисково-спасательных мероприятий, зачерпывать до 12 тонн воды в течение 20 секунд и на одном баке перевозить до 370 тонн воды.

«Операционный радиус машины составляет более 4 тыс. км. Кроме того, она может приземляться и взлетать с воды, что в совокупности делает острова в Южно-Китайском море хорошо достижимыми», — отметил Хуан.

Напомним, что еще в 2006 году власти Китая выпустили дорожную карту по созданию трех крупных авиационных проектов.

В 2013 году транспортный самолет Y-20 осуществил свой первый полет, а уже в июле 2016 года встал на вооружение ВВС Китая.

В 2017 году Китай испытал в воздухе свой первый пассажирский реактивный лайнер C919, что вскоре позволит самолету выйти на рынок авиаперевозок, который в настоящее время монополизирован такими гигантами, как Airbus и Boeing. AG600 является тем самым третьим проектом.

«Успешный первый полет позволит Китаю встроиться в глобальную авиапромышленную цепочку», — заявил Чэнь Миншэн — один из инженеров AG600.

Напомним, что ранее AG-600 планировался к лётным испытаниям еще в мае 2017 года. Однако, по не озвученным причинам, его первый полет был перенесен на конец года и состоялся буквально на днях.