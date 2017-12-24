Великий Новгород, 24 декабря, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Губернатор и члены правительства Новгородской области выразили соболезнования родным и близким исследователя новгородских берестяных грамот, академика РАН Андрея Зализняка, который ушёл из жизни 23 декабря.

Novgorodmuseum.ru Последнее выступление Андрея Зализняка перед новгородцами в июле 2017 года на Троицком раскопе

«Новгородская область понесла невосполнимую утрату. Не стало Андрея Анатольевича Зализняка. Ушел человек, имя которого не просто значимо для науки, я бы сказал, что оно навечно вписано в культурный код новгородца», — говорится в соболезнование губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

На своей странице в соцсети в «ВКонтакте» глава региона предложил подумать, как увековечить память академика Зализняка на новгородской земле.

С 1982 года Андрей Зализняк вёл систематическую работу по изучению языка берестяных грамот. Он является соавтором издания «Новгородские грамоты на бересте». Обобщающим трудом академика в этой области стала книга «Древненовгородский диалект», где представлен грамматический очерк древненовгородского диалекта и даны с лингвистическим комментарием тексты практически всех берестяных грамот. В 2000 году при раскопках в Великом Новгороде была обнаружена древнейшая книга Руси — Новгородский кодекс. Андрей Зализняк многие годы посвятил реконструкции «скрытых» текстов этой находки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прощание с Андреем Зализняком, вероятнее всего, пройдёт в Российской академии наук.

Напомним, Андрей Зализняк родился 29 апреля 1935 года в Москве. Более 50 лет преподавал на филологическом факультете МГУ. В 1990-е годы читал лекции в Экс-ан-Прованском, Парижском и Женевском университетах. Также был приглашенным профессором в университетах Италии, Германии, Австрии, Швеции, Англии и Испании. За многолетний исследовательский труд Андрей Анатольевич Зализняк был удостоен нескольких премий, включая Государственную премию России в 2007 году. Награждён Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова РАН.

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