Москва, 24 декабря, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Партия «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах-2018. Об этом заявил первый зампред фракции в Госдуме Михаил Емельянов в интервью РИА «Новости».

Флаг «Справедливой России»

"Поддержим Путина», — сказал Емельянов, отвечая на вопрос журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2017 года Центризбирком (ЦИК) Российской Федерации дал старт предвыборной кампании.

Подать документы в ЦИК кандидаты, баллотирующиеся на пост первого лица государства от партий, должны будут до 11 января, кандидаты-самовыдвиженцы — до 7 января.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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