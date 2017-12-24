Киев, 25 декабря, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Девальвация украинской гривны, в последний момент приостановленная действиями Нацбанка, вызывает ряд вопросов относительно стабильности украинской экономики. Какие факторы станут решающими в наступающем году, пишет автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ на Украине

Приводя мнение экономиста Александра Дубинского, нельзя не обратить внимания на язвительность, с которой он описывает ситуацию, сложившуюся вокруг падения гривны. Все дело, по его мнению, в том, что конец года — это время «заноса доли» снизу вверх. Поскольку аппетиты боссов растут, то и приходится подвинуться национальной валюте, которая идет на закупку валюты зарубежной с последующим перемещением ее в высокие карманы.

Так было из году в год, но теперь процесс усугубляется тем, что Порошенко и компания очевидным образом шатаются. Вместе с властным престолом. В преддверии очередной майданизации граждане скупают валюту в качестве подушки безопасности. Кроме того, негативный прогноз усугубляется и тем, что МВФ занял жесткую позицию. Представители этой организации четко заявляют о наличии определенных обязательств у Украины, которые «обрекают ее иметь программы с МВФ» в любом случае: взаимодействовать в ближайшие 10−15 лет придется, даже если не получая новых кредитов, то возвращая старые.

Украинская администрация бодро отрапортовала о выполнении всех требования перед получением нового транша. Но МВФ с этим категорически не согласился.

Каким может быть выход из сложившейся коллизии, читайте в статье: Почему гривну лихорадит? Петя и Ко могут слететь в любой момент: обзор

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