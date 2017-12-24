Екатеринбург, 25 декабря, 2017, 01:15 — ИА Регнум. Законопроект о легализации автоматических ящиков для анонимного оставления новорожденных детей вновь внесен с Госдуму. О том, почему этому проекту необходимо поставить надежный заслон, пишет корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

Выражение «благими намерениями вымощена дорога в ад» вполне применимо к законопроекту о т.н. беби-боксах. Его авторы с упорством, достойным лучшего применения, не желают обращать внимания на доводы экспертов против беби-боксов. Ведь опыт, накопленный в Европе, США и Китае, решительно свидетельствует о том, что вреда от такого рода устройств много, а польза стремится к нулю. Исследования, проведенные во Франции, где отказались от этого проекта, убедительно доказывают, что беби-боксы не спасают детей. Матери-убийцы никогда не понесут ребенка в беби-бокс, потому что убивают своих детей не из-за житейских трудностей, а из-за собственных психических расстройств. Большинство попавших в беби-боксы детей подброшены одетыми, ухоженными, с набором продуктов и с записками, в которых зачастую указано имя. Уже сам этот факт говорит о том, что подбросившие, конечно, не собирались убивать ребенка. Они дрогнули перед житейскими обстоятельствами. Необходимо предупреждать такие случаи, оказывать целевую помощь подобным людям, вместо того чтобы соблазнять их.

А чего стоит информация, полученная в ходе проверок к Германии! Ответственные организации «потеряли» каждого пятого ребенка, подброшенного в беби-боксы, и не могут ничего сказать о его судьбе. Стоит ли идти по такой накатанной дороге?

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