Ханты-Мансийск, 25 декабря, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Столица Югры Ханты-Мансийск объявлена столицей Нового года России. Город в праздничные дни планирует принять около 30 тысяч туристов со всей нашей страны и из зарубежья. Около тысячи югорчан задействованы на 14 городских площадках по всему Ханты-Мансийску, чтобы сделать Новый год в Югре запоминающимся событием для каждого гостя автономного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении туризма департамента промышленности ХМАО. По предварительным оценкам, участниками мероприятий станут около 80 тысяч человек.

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Ночь в ЧУМовой этнодеревне

«Увидеть Югру — влюбиться в Россию!» — с таким девизом готовилась культурная новогодняя программа в Ханты-Мансийске, которая стартовала 8 декабря 2017 года и завершится 7 января 2018-го. С 22 декабря здесь открылась удивительная ЧУМовая улица. Заглянув в традиционные дома народов Севера — чумы, туристы непосредственно проникаются бытом ханты, манси, ненцев.

Admhmansy.ru Снег

В этнодеревне в культурно-туристическом комплексе «Археопарк» туристов окутывает мистическая атмосфера магии Севера, с шаманами и бубнами. Здесь много простора, чтобы с ветерком прокатиться на собачьих и оленьих упряжках. В каждом чуме туристов ждет экзотика. В одном можно ознакомиться с историей и бытом коренных народов Югры. В другом купить северные сувениры, в третьем — освоить одно из местных традиционных ремесел, в четвертом — отведать знаменитую уху из муксуна, нельмы и стерляди, строганину, клюквенно-брусничный морс.

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Есть чумы, в которых можно провести день: взять в аренду и почувствовать себя настоящими хозяевами тайги от тысячи рублей за час до семи тысяч рублей за сутки. А 29 декабря 2017 года ЧУМовая улица превратится в площадку сказочных героев. Десятки ростовых кукол соберутся вместе, чтобы поучаствовать в новогодней эстафете.

С 3 января 2018 года в «Археопарке» будет проходить фестиваль этноспорта традиционных игр финно-угорских народов «Каркам ёх». Здесь состоятся соревнования по колке дров, охотничий биатлон, бег на традиционных охотничьих лыжах, катание на оленьей шкуре и другие исключительно северные состязания в силе, ловкости и умении.

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Заблудиться среди снеговиков и елей

В парке Бориса Лосева туристов встретят 70 снеговиков, которых изваяли жители Ханты-Мансийска во время массовой акции-конкурса 21 декабря. Тем самым был побит рекорд России по снеговикам, созданным в одном месте. Отметим, сейчас рекордсменом по этому показателю является Новосибирск. Там рекорд был установлен 8 января — на одной площадке создали 63 снежные скульптуры.

Для символа Нового года — ёлки — в выставочном зале «Югра-Экспо» открыли целую резиденцию: 50 елей украшены 400 шарами и тремя тысячами фонариков и гирлянд. Здесь же обитает и Дед Мороз, призванный одаривать ребятню и поражать детей сюрпризами.

«Много лет мы встречали Новый год при очень низких температурных условиях на улице. И поэтому было принято решение создать площадки в закрытом помещении. Резиденция елки — это место, куда можно привести большое количество детей, для них организованы многофункциональные зоны. Кроме того, здесь есть и инклюзивная площадка «Сад добрых дел», где могут играть вместе ребятишки с ограниченными возможностями по здоровью. При организации были учтены интересы детей разных возрастов — интересное занятие здесь может найти каждый», — говорит председатель думы Ханты-Мансийска, куратор проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России» Константин Пенчугов.

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В течение двух недель в резиденции Новогодней ёлки состоятся театрализованные, игровые программы, мастер-классы по прикладному творчеству, будут работать художественные мастерские, батуты, зона «лазертаг». Свои таланты и умения дети могут продемонстрировать главному новогоднему волшебнику в резиденции Деда Мороза¸ которая работает в доме ёлки. Там же можно будет подкрепиться в кафе или посетить краеведческую гостиную. Творческие коллективы уже сейчас съезжаются в резиденцию со всех городов Югры, чтобы представить свои оригинальные концертные программы.

Мороз и снегоходы, бани, музеи

По сообщению телекомпании «Югра-ТВ», стоимость десятидневного тура в Таиланд на двоих — 100−120 тысяч рублей, в новогоднюю столицу — 24 тысячи. Не удивительно, что уже 22 декабря в Ханты-Мансийске значительная часть номеров в гостиницах забронирована.

«В Ханты-Мансийске работают 43 гостиницы, рассчитанные на одновременный прием более трех тысяч человек, к тому же некоторые гости города селятся в съемных квартирах», — информирует директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер.

Однако есть возможность остановиться в домах отдыха и на турбазах. Отметим, что аренда квартиры в Ханты-Мансийске на сутки обойдется в 1 500 рублей, номер в небольшой гостинице на берегу реки 2 000 рублей в день, коттедж на турбазе — 5 000 рублей в сутки.

Admhmansy.ru Анимация

До первой декады января 2018 года синоптики обещают в Ханты-Мансийске «теплую» погоду, когда столбик термометра поднимется до минус десяти градусов. После боя курантов в новогоднюю ночь обещается до минус 35 градусов мороза. Тем интереснее будет посещение Банного дворика с термальным бассейном под открытым небом. Здесь же можно будет опробовать финскую сауну, турецкую баню, кедровую парилку и моржовую купель. Чемпионат по зимнему спа и пребыванию в парилке состоится 2 января 2018 года.

В рамках этнографической программы туристов ждут музей под открытым небом «Торум-Маа», Государственный художественный музей, а также музей нефти и газа. Гостям новогодней столицы предлагается катание на коньках в Ледовом дворце спорта. Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман» предлагает покататься на горных лыжах или снегоходах. Любителей экстремального спорта ждут 433 метра подготовленных склонов чистейшего снега, с перепадом высот 10 метров. Действует кресельная канатная дорога.

Admhmansy.ru Экспозиция

Разработаны для гостей Ханты-Мансийска и индивидуальные экскурсии, во время которых туристов обучат навыкам игры на варгане, расскажут мифы и легенды Югры, научат ставить ловушки на диких животных: соболей, лис и медведей.

Напомним, 8 декабря был дан официальный старт событийному проекту «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России». А завершится новогодняя феерия в Ханты-Мансийске 7 января 2018 года официальной передачей символа проекта следующему городу, удостоенному высокого звания «Новогодняя столица России».