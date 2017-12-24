Москва, 24 декабря, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Эксперты дали советы, касающиеся безопасной езды автомобиля в условиях гололеда, самым важным фактором они назвали плавность передвижения авто, их рекомендации были опубликованы 24 декабря на сайте издания «Известия».

iiinek Гололёд

Первое, что предлагают специалисты водителям — это езда на пониженных передачах, второе — они напоминают, что не стоит сильно увеличивать скорость на опасных участках дороги.

Также автолюбителям предлагается удерживать педаль газа практически в одном положении в течение всей поездки. При этом, им еще раз напоминают, что скорость в гололед излишне увеличивать не стоит.

Что касается торможения, то эксперты предлагают не жать соответствующую педаль даже на неровной дороге, это позволит избежать возникновения ситуации заноса.

Если дорожное покрытие занесено снегом или покрыто льдом, в таком случае, как говорят профессионалы — лучше трогаться со второй передачи, это позволит избежать пробуксовки.

Напомним, ранее эксперты назвали четыре основных метода открытия машины в случае, если автовладелец потерял ключи или оставил их в салоне. Они предложили открывать автомобили при помощи таких приспособлений как стеклоочиститель, антенна, пневмоподушка и линейка.