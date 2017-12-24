Киев, 24 декабря, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал акцию «Кофе на Крещатике», которая прошла 24 декабря в центре Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Саакашвили

«Когда действующий президент (Петр Порошенко) самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны (…), ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах», — написал Саакашвили.

Лидер партии «Рух новых сил» добавил, что будучи президентом Грузии, ему удавалось «в любом селе страны» собирать больше людей, не зазывая их кофе и конфетами.

Напомним, 24 декабря в центре Киева состоялась акция «Кофе на Крещатике», организованная сторонниками президента Украины Петра Порошенко. По предварительным данным, в мероприятии участвовало несколько сотен человек.

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