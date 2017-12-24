Оренбург, 24 декабря, 2017, 18:20 — ИА Регнум. В Оренбурге 24 декабря состоялась торжественная церемония открытия западной части набережной реки Урал. Горожанам открыли доступ к реке по уникальной лестнице, на реконструкцию которой ушло почти четыре месяца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Уникальный спуск к Уралу после реконструкции

Областной центр Оренбуржья присоединился к всероссийскому фестивалю городской среды. Праздничные мероприятия на обновлённой набережной 24 декабря прошли под девизом «Выходи гулять!». Стартом акции стало открытие западной части набережной Урала. Как подчеркнул глава Оренбурга Евгений Арапов, строители выполнили свои обязательства и сдали участок своевременно. На реконструкцию уникального спуска в реке, являющегося визитной карточкой города и объектом культурного наследия, ушло 53 млн рублей. Работы по реконструкции набережной оценили примерно в 40 млн рублей. В настоящее время завершилась реконструкция первой части, в эксплуатацию сдан участок протяжённостью 250 метров. Следующим этапом станет реконструкция участка протяжённостью 800 метров до автомобильного моста.

Губернатор Юрий Берг отметил, что проделана большая работа по федеральной программе, а Оренбург является лидером в России по выполнению программы «Формирование комфортной городской среды».

«Все запланированное на 2017 год, здесь в основном выполнено, оставшиеся шероховатости будут отшлифованы весной. Тогда же продолжатся работы на второй и третьей очередях набережной», — сказал глава региона.

Напомним, в 2017 году Оренбургская область активно включилась в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором приняли участие 13 муниципальных образований. Общий объем финансирования мероприятий проекта в области составил 600 млн рублей — 360 млн рублей федеральных средств и 240 млн рублей из регионального бюджета.

Спуск к реке Урал и набережная, открытые 24 декабря, являются значимыми для города и области объектами, реконструированными в рамках приоритетного проекта. За четыре месяца в историческом ядре Оренбурга воссоздан прежний облик комплекса набережной времен 50-х годов прошлого столетия, включающий спуск к реке Урал в стиле сталинский ампир и первую очередь самой набережной — пешеходную зону, прилегающую к спуску. Авторами дизайн-проекта реконструкции стали столичное ООО «КБ Стрелка» и одна из ведущих профильных организаций Оренбурга — ООО «Проектная мастерская «Архитек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе ремонтных работ строители обнаружили потайную лестницу. Как оказалось, ремонт в 90-е годы прошлого века был проведён с нарушениями: исторические элементы разрушили, а ступени спрятали под тяжёлыми мраморными плитами. Сейчас воссоздан первоначальный облик уникального спуска, который выполнен в духе сталинского стиля ампир.

Наталья Хомутова Элемент обновлённого спуска у Уралу

Стоит также отметить, что после реставрации лестница приобрела праздничный белоснежный вид. Специалисты смогли воссоздать рецепт бетонной смеси, который использовался в 1952 году. В составе бетонной смеси цемент высокой марки, белая мраморная крошка и песок очень мелкой фракции (мраморная пыль), что позволит сохранить отреставрированный спуск как минимум на ближайшие сто лет. Причём красивый белый цвет останется в первозданном виде.

По словам Евгения Арапова, весной реконструкция набережной продолжится. В мае-июне нанесут окончательное покрытие, в том числе антивандальное.

Добавим, что открытие обновлённой части набережной стало не единственным подаркам горожанам и гостям Оренбурга. В рамках фестиваля «Гуляем вместе» на побережье Урала прошла новогодняя ярмарка. На ней свои товары представили местные производители. На прилавках красовались знаменитые оренбургские пуховые платки, валенки. На празднике угощали горячим чаем и конфетами. Творческие коллективы порадовали развлекательной концертной программой.