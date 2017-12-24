Москва, 24 декабря, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Эксперты озвучили ТОП-10 кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей, которые представлены на рынке России, рейтинг был опубликован 24 декабря на сайте издания Vista News.

Volkswagen Tiguan [ M 93

На первое место специалисты поставили Volkswagen Tiguan, сейчас на российском авторынке присутствуют два поколения этой машины. К её плюсам относят широкую моторную гамму.

Вторую строчку рейтинга занял выделяющийся своей внешностью Nissan Juke. Третье место досталось Mazda CX5, эта модель получила в 2014 году рестайлинг. Стоит отметить, что с октября 2012 года автомобиль производится во Владивостоке.

Четвертая позиция досталась Skoda Yeti, издание отмечает, что покупателям этого кроссовера предлагаются исключительно турбированные дизельные и бензиновые моторы.

Пятую строчку заняла Chevrolet Niva, автомобиль компании «GM-АВТОВАЗ» присутствует на российском рынке с 2002 года. На машину устанавливаются двигатели производства «АвтоВАЗ» и «Opel», а также пятиступенчатая механическая коробка передач.

В десятку кроссоверов стоимостью до 1 млн рублей также вошли: Renault Duster, Suzuki Grand Vitara, KIA Sportage, Mitsubishi ASX и Toyota RAV4.

Напомним, ранее в СМИ был опубликован рейтинг самых продаваемых автомобилей на рынке Санкт-Петербурга. Первые пять позиций в списке заняли: Hyundai Creta, Volkswanen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Tiguan.