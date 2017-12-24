Змеиногорск, Алтайский край, 24 декабря, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Автовладелец из города Змеиногорск (Алтайский край) решил продать редкий автомобиль Wartburg, который когда-то был произведен в Германии, он запросил за этот автомобиль всего 30 тыс. рублей, объявление было размещено 23 декабря на сервисе Drom.

High Contrast Автомобиль Wartburg 353W

Продавец указал в объявлении, что пробег автомобиля, который сошел с конвейера завода в 1990 году, равен 70 тыс.км.

При этом нынешний владелец авто отмечает, что машина на ходу и функционирует исправно, в том числе, у неё работает обогреватель.

Под капотом автомобиля скрывается двигатель Volkswagen объемом 1,3 л и мощностью 70 л.с. На этой переднеприводной машине установлена механическая коробка передач.

Что касается кузова транспортного средства, то в тексте объявления владелец указал, что его состояние удовлетворительное.

Напомним, автомобили Wartburg производились в восточногерманском городе Айзенах с 1956 по 1991 год. Самой первой моделью компании стала Wartburg 311. В его основу лег автомобиль IFA F9.

Под конец своего существования предприятие выпустило модель Wartburg 353 и её более поздний вариант Wartburg 1.3, который и получил двигатель Volkswagen.